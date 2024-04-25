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10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı

Diyarbakır'da 10 yıldır böbrek ağrısı şikayetiyle yaşayan bir genç kadının böbreğinden 3 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

Kaynak: DHA
10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı - Resim: 1
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10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı - Resim: 2

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 10 yıldır karın ağrısı çeken S.K.’in (35), sağ böbreğinden 3 kilo ağırlığında ve 20 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı. 

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10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı - Resim: 3

Operasyonu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mansur Dağgülü, “Hem böbreği hem de kitleyi komple çıkardık. Bundan sonraki süreçte hasta tek böbrekli olarak yaşayacak, yakın takibimizde olacak " dedi.

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10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı - Resim: 4

Silvan’da yaşayan S.K., 10 yıldır ara ara karın bölgesindeki şiddetli ağrıyı, sağlık kuruluşlarından aldığı ilaçlarla geçiştirmeye çalıştı. 

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