10 yıldır bitmek bilmeyen böbrek ağrısının nedeni bu çıktı
Diyarbakır'da 10 yıldır böbrek ağrısı şikayetiyle yaşayan bir genç kadının böbreğinden 3 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 10 yıldır karın ağrısı çeken S.K.’in (35), sağ böbreğinden 3 kilo ağırlığında ve 20 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.
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Operasyonu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mansur Dağgülü, “Hem böbreği hem de kitleyi komple çıkardık. Bundan sonraki süreçte hasta tek böbrekli olarak yaşayacak, yakın takibimizde olacak " dedi.
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Silvan’da yaşayan S.K., 10 yıldır ara ara karın bölgesindeki şiddetli ağrıyı, sağlık kuruluşlarından aldığı ilaçlarla geçiştirmeye çalıştı.
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