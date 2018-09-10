10 yıllık define kazısı fiyasko çıktı !

Ordu’nun Akkuş ilçesinde 60 ton altın bulacakları umuduyla 10 yıldır süren define kazısı ile Fatsa’da süren Hazinedaroğlu Konağı’ndaki kazılardan bir şey çıkmadı. Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, söz konusu iki alanda kazıların sonlandırıldığını açıkladı. Akkuş ilçesi Alan Mahallesi yakınlarındaki Kevgir Kalesi'nde bulunan 3 odalı mağaranın altında bir papazın gizlediği öne sürülen 60 ton altını çıkartmak için 7 ortaktan oluşan bir grup 2008 yılında harekete geçti. Ordu Müze Müdürlüğünden ruhsatlı olarak alınan 1 aylık kazı izninin ardından paletli kepçe dahil tüm araç ve aletler kullanıldı. Ancak bir aylık arama süresinde bir şey çıkmadı. Aynı grup resmi arama izinlerini her yıl yenileyerek 10 yıl boyunca aynı noktada arama yaptı.

