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  3. 26 Mayıs 2020 15:49

100 dönüm orman alanı kül oldu

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı dağlık alanda çıkan ve 7 noktadan müdahaleyle güçlükle söndürülen yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

100 dönüm orman alanı kül oldu

Demre'ye bağlı Bademli mevkisinde, denizden 1000 metre yükseklikteki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede, dün saat 12.00 sıralarında yangın başladı.

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100 dönüm orman alanı kül oldu

Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, 1 dozer ile 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman, 10 orman muhafaza memuru müdahale etti.

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100 dönüm orman alanı kül oldu

Yangın bölgesindeki çalışmaları, Antalya Orman Başmüdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Finike Orman İşletme Müdürü Kamil Özer yönlendirdi.

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100 dönüm orman alanı kül oldu

Arazinin dağlık olması nedeniyle 7 noktadan hortumla söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek, karadan kesildi. Havadan da 3 helikopter ile söndürme çalışmasına destek verildi.

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