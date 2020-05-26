100 dönüm orman alanı kül oldu

Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, 1 dozer ile 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman, 10 orman muhafaza memuru müdahale etti.