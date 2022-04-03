100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular

“Benim boyum 1.85 metre, yanına yattığım zaman balık benden uzun”

Balığı tutan amatör balıkçılardan Gökhan Ersoy, “Sabah saat 05.00 vira bismillah dedik, 4 kişiydik. 5.45 gibi balık oltaya takıldı. 8.45 gibi de tekneye ancak alabildik. 3 saat mücadele ettik. 4 kişi sürekli değişerek balığı çektik. Biz normalde kuzu balığı tutmak istedik. Şahsımıza orkinos geldi. Balığın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıt yaptırılması lazım. Şimdi dolaba koyduk, yarın kayıt yaptıracağız. Benim boyum 1.85 metre, yanına yattığım zaman balık benden uzun. 100-110 kilo olduğunu düşünüyoruz. Bizi 5-6 kilometre sürükledi. Kemer Beldibi açıklarına kadar gittik” dedi.