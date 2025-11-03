100 milyon liralık vurgun yapan Ölüler Çetesi çökertildi

İddialara göre Ankara'da Çubuk Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan Ş.B., e-devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi. Ş.B., Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, evrakların sahte olduğunu ve düzenlendiğini fark etti.