100 milyon TL harcanmıştı! Kaderine terk edildi

‘SONU NE OLUR, BİLMİYORUZ’

Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, “Ben buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi” diye konuştu.