1001 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı
Adalet yürüyüşü sırasında Beşiktaş Belediyesi tarafından açılan 1001 metrelik bayrağı göz doldurdu
Adalet Yürüyüşü'nde İstanbul'a kalan mesafe azaldıkça sayı da artıyor. 17. gününde yürüyüşe katılanların sayısı 20 bine dayandı.
Sayı her geçen dakika artarken Kortejin uzunluğu en az 7 kilometre oldu. Beşiktaş Belediyesi ise bugün yürüyüşe getirdiği 1001 metre boyunda bayrağı açtı. Akyazı’dan merkeze kadar uzanan Türk bayrağı yol boyunca muhteşem bir görüntülere sahne odu.