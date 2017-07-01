1001 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

Sayı her geçen dakika artarken Kortejin uzunluğu en az 7 kilometre oldu. Beşiktaş Belediyesi ise bugün yürüyüşe getirdiği 1001 metre boyunda bayrağı açtı. Akyazı’dan merkeze kadar uzanan Türk bayrağı yol boyunca muhteşem bir görüntülere sahne odu.