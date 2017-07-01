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  3. 01 Temmuz 2017 13:42

1001 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

Adalet yürüyüşü sırasında Beşiktaş Belediyesi tarafından açılan 1001 metrelik bayrağı göz doldurdu

1001 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

Adalet Yürüyüşü'nde İstanbul'a kalan mesafe azaldıkça sayı da artıyor. 17. gününde yürüyüşe katılanların sayısı 20 bine dayandı.

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1001 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

Sayı her geçen dakika artarken Kortejin uzunluğu en az 7 kilometre oldu. Beşiktaş Belediyesi ise bugün yürüyüşe getirdiği 1001 metre boyunda bayrağı açtı. Akyazı’dan merkeze kadar uzanan Türk bayrağı yol boyunca muhteşem bir görüntülere sahne odu.

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1001 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

Yol boyuncu uzanan bayrağı onbinlerce kişi sıcak havaya rağmen pes etmeden omuzlarında taşıdı.

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1001 metre boyunda Türk Bayrağı açıldı

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on yedinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor.

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