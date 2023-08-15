101 yaşındaki doktordan uzun yaşamın sırları! Asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
101 yaşındaki Doktor Howard Tucker, uzun yaşamın sırlarını anlattı. 1947 yılından beri hekimlik yapan Tucker, asla yapmadığı 5 şeyi sıraladı.
Dünyanın çalışan en yaşlı prestisyen hekimi olan Howard Tucker asla yapmadığı 5 şeyi CNBC'de kaleme aldı. Tucker'a göre uzun yaşamda iyi genler ve şans size bir avantaj sağlayabiliyor, yaşam tarzı kuralları da büyük önem taşıyor.
İşte Howard Tucker'ın kendi anlatımı ile uzun yaşamın 5 sırrı
1. GÜNLERİMİ EMEKLİ GİBİ GEÇİRMİYORUM
75 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum ve hatta Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı pratisyen hekimi seçildim. 65 yıllık eşim Sara da 89 yaşında psikanaliz ve psikiyatri ile uğraşıyor.
Pandemi sürecinde haftada beş altı gün hastaları tedavi ettim. Sonra haftada üç gün kadar tıp fakültesinde ders vermeye geçtim.
Çalışmadığım zamanlarda dört çocuğum ve 10 torunumla yürüyüş yapmayı ve Cleveland maçlarını seyretmeyi seviyorum.
Sevdiğiniz bir kariyere sahip olduğunuz için şanslıysanız ve hâlâ çalışabiliyorsanız emekliliği ertelemeyi düşünün. Emekli olan ve günlük rutinlerinde aktif olmayan birçok insan, bilişsel gerileme riski altındadır.
2. FORMDAN ÇIKMAMA İZİN VERMEM
80'li yaşlarımın sonlarına kadar yüzmek, koşmak, yürüyüş yapmak ve kayak yapmak beni güçlü ve sağlıklı tuttu.
Artık kayak yapmasam ve eskisi kadar aktif olmasam da haftanın çoğu günü koşu bandımda koşmaya çalışıyorum. Bu sırada arka planda izlediğim klasik filmler de can sıkıntısını gidermeye yardımcı oluyor.
Çalışmalar, dışarıda 15 dakikalık bir yürüyüş kadar basit bir şeyin erken ölüm riskinizi neredeyse yüzde 25 oranında azaltabileceğini bulmuştur.
3. SİGARA İÇMEM
1930'larda lisedeyken babama sigarayı bırakmak istediğimi söyledim.
Doktorların ağızlarından sarkan bir sigarayla hastalara “iştahınızı kesip sinirlerinizi yatıştıracağı” için sigarayı bırakmamalarını söylediği tıbbi toplantılara katıldığımı hatırlıyorum.
Günümüzde sigara içmenin kansere, felce, periferik arter hastalığına, koroner arter hastalığına ve diğer pulmoner ve kardiyovasküler hastalıklara yol açtığını biliyoruz.