101 yaşındaki doktordan uzun yaşamın sırları! Asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı

İşte Howard Tucker'ın kendi anlatımı ile uzun yaşamın 5 sırrı

1. GÜNLERİMİ EMEKLİ GİBİ GEÇİRMİYORUM

75 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum ve hatta Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı pratisyen hekimi seçildim. 65 yıllık eşim Sara da 89 yaşında psikanaliz ve psikiyatri ile uğraşıyor.

Pandemi sürecinde haftada beş altı gün hastaları tedavi ettim. Sonra haftada üç gün kadar tıp fakültesinde ders vermeye geçtim.

Çalışmadığım zamanlarda dört çocuğum ve 10 torunumla yürüyüş yapmayı ve Cleveland maçlarını seyretmeyi seviyorum.

Sevdiğiniz bir kariyere sahip olduğunuz için şanslıysanız ve hâlâ çalışabiliyorsanız emekliliği ertelemeyi düşünün. Emekli olan ve günlük rutinlerinde aktif olmayan birçok insan, bilişsel gerileme riski altındadır.