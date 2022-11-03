1045'ten beri tek bir kadın bile ayak basmadı: İşte kadınların girmesinin yasak olduğu tek yer!
Dünya üzerinde kadınların girmelerinin kesinlikle yasak olduğu tek yer olan Aynoroz adasına 045'ten beri tek bir kadın bile ayak basmadı.
Dünyada kadınların girmelerinin yasak olduğu tek bir yer var. Aynoroz adası. Bu adaya 1045 yılından beri tek bir kadın bile ayak basmadı. İşte Aynoroz adasının hikayesi...
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Aynoroz adası; Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege'ye doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olan bir yerleşim yeridir. 10. yüzyılda dinsel bir topluluk olarak ortaya çıkan Aynoroz; bağımsızlığını sürdürüyor.
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Adada yaklaşık 2 bin erkek yaşıyor ve bir erkeğin aklına kadının gelme ihtimali yok. Çünkü bu 2 bin erkek manastırda çalışanlar ve din adamlarından oluşuyor.
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Deniz yoluyla ulaşım sağlanan adaya her erkeğin girebilmesi de pek mümkün değil.
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