105 kişi öldü, serbest bırakılmıştı; tutuklandı
Hatay'da depremde yıkılan Rende Sitesi'nin sahibi gözaltına alındı. Ancak 84 yaşındaki şahsın yapılan itiraz üzerine yaş haddi nedeniyle serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Sitenin sahibi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende hakkında gözaltı kararı verildi.
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Savcılık tarafından tutukla talebiyle sevk edilen A.S.R., avukatların itirazı üzerine Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşlı olması ve birçok hastalığının bulunması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan A.S.R.'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
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Belirlenen adresteki evde yakalanarak gözaltına alınan A.S.R., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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