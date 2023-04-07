11 anketten bomba sonuçlar: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alacak?

14 Mayıs 2023 günü Türkiye hem cumhurbaşkanını hem de yeni milletvekillerini seçecek. Türkiye gündemi cumhurbaşkanı seçimine kilitlenmiş olsa da hangi partinin ve ittifakın kaç milletvekili çıkaracağı da hayati önem taşıyor. 2023 seçimleri öncesi 11 ayrı anket şirketinin yaptığı anketlere göre Cumhur İttifakı mı yoksa Milet İttifakı mı daha çok milletvekili çıkaracak? İşte 11 anketin sonuçları...