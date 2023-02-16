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  4. 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!

11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!

Adıyaman’da ineği enkaz altında sıkışan ve çıkaramayan kadın, sürünerek girdiği enkazın altındaki ineğini besliyor.

11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! - Resim: 1

Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu Adıyaman’da hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor. 

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11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! - Resim: 2

Merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay’ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı.

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11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! - Resim: 3

Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi. 

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11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! - Resim: 4

Ahırda bulunan 4 inekten 2’si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı.

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