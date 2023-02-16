11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!
Adıyaman’da ineği enkaz altında sıkışan ve çıkaramayan kadın, sürünerek girdiği enkazın altındaki ineğini besliyor.
Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu Adıyaman’da hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor.
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Merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay’ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı.
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Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi.
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Ahırda bulunan 4 inekten 2’si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı.
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