  4. 11 gündür kayıptı! Peribacalarında cesedi bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 11 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycan uyruklu şahıs, peribacaları arasında ölü olarak bulundu.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Azerbaycan uyruklu Hüseyin G.'den 5 gündür haber alamayan işvereni M.H., 5 Eylül'de polis merkezine giderek müracaatta bulundu. Müracaatı değerlendiren ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı ile harekete geçerek; saha ve kamera inceleme çalışmasına başladı. Ekiplerin çalışmalarında H.G.'nin ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de arkadaşı İ.T.F. ile alkol aldığı belirlendi.

Ölü olarak bulundu
Ekiplerin saha çalışmalarında kayıp olan H.G.'nin cansız bedeni peribacaları arasında bulunurken, olayla ilgili arkadaşı İ.T.F. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

