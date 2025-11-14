  1. Anasayfa
  4. 11 ilde dev ''change araç'' operasyonu: Ele geçirilenler şoke etti!

Bursa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda "change araç" çetesi çökertildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, 19 araç ve 4 motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: İHA
11 ilde dev ''change araç'' operasyonu: Ele geçirilenler şoke etti - Resim: 1

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı araç ticaretine büyük darbe vurdu.

11 ilde dev ''change araç'' operasyonu: Ele geçirilenler şoke etti - Resim: 2

Aylar süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilen oto kaçakçılığı çetesine yönelik Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli yakalanırken, 19 araç ve 4 motosiklet ele geçirildi.

11 ilde dev ''change araç'' operasyonu: Ele geçirilenler şoke etti - Resim: 3

Ekiplerin çalışmasında M.I., S.Y., C.A. ve M.D. isimli şüphelilerin, yurtdışında kayıtlı araçları yabancı şahıslar üzerinden "turistik kolaylıklar" yöntemiyle Türkiye'ye soktukları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, ülke içinde kayıtlı araçların şase numaralarını yurtdışından getirilen araçlara işleyerek "change" yapıp piyasaya sürdükleri belirlendi.

11 ilde dev ''change araç'' operasyonu: Ele geçirilenler şoke etti - Resim: 4

Bu tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 19 adet gümrük kaçağı change araç ile 4 adet gümrük kaçağı motor bloğu ele geçirildi.

