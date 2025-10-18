  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 11 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu! O anlar kamerada

11 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu!

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören 11 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
11 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu! - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’ndeki 11 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. 

1 / 5
11 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu! - Resim: 2

Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 / 5
11 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu! - Resim: 3

Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

3 / 5
11 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu! - Resim: 4
4 / 5