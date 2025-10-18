11 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu!
Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören 11 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’ndeki 11 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)
