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  3. 06 Mayıs 2020 10:44

11 Mayıs'tan itibaren neler değişecek? İşte yeni hayatın kuralları

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs itibariyle kapılarını açacak. Peki sosyal hayatta ne gibi değişiklikler bizi bekliyor ? İşte cevabı...

11 Mayıs'tan itibaren neler değişecek? İşte yeni hayatın kuralları

AVM’LER VE CADDE MAĞAZALARINA MASKESİZ GİRİLMEYECEK

- Maskesiz girmek yasak.

- Girişte müşterinin ateşi ölçülecek.

- Mağaza içerisindeki dolaşım alanları arttırılacak. Raflar ona göre ayarlanacak. - Dar alanlar kapatılacak.

- İçeride belirli sayıda müşteri bulunacak.

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11 Mayıs'tan itibaren neler değişecek? İşte yeni hayatın kuralları

- Deneme kabinleri sürekli dezenfekte edilecek.

- Denenen kıyafetler UV ışınları ile dezenfekte olacak. Bir süre başka müşteri tarafından denenmeyecek.

- Ödeme sırasında en az 2 metre mesafe olacak.

- Ortam sürekli kontrol edilecek.

- Girişlerde ateş ve maske kontrolü yapılacak.

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11 Mayıs'tan itibaren neler değişecek? İşte yeni hayatın kuralları

- X-ray yerine el dedektörü kullanılacak.

- Müşteri sayısı kapalı alana göre belirlenecek.

- Gidiş ve geliş şeklinde yürüyüş yolları belirlenecek.

- Yürüyen merdivenler sürekli dezenfekte edilecek.

- Asansörler çalışmayacak.

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11 Mayıs'tan itibaren neler değişecek? İşte yeni hayatın kuralları

BERBERLER VE KUAFÖRLER
TEK KULLANIMLIK HAVLU VERECEKLER

Berber ve kuaförlerin en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğunu söyleyen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 11 Mayıs’tan itibaren Türkiye’deki 107 bin berberin nasıl çalışacağını açıkladı:

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