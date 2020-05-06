11 Mayıs'tan itibaren neler değişecek? İşte yeni hayatın kuralları

BERBERLER VE KUAFÖRLER

TEK KULLANIMLIK HAVLU VERECEKLER



Berber ve kuaförlerin en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğunu söyleyen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 11 Mayıs’tan itibaren Türkiye’deki 107 bin berberin nasıl çalışacağını açıkladı: