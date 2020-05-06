11 Mayıs'tan itibaren neler değişecek? İşte yeni hayatın kuralları
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs itibariyle kapılarını açacak. Peki sosyal hayatta ne gibi değişiklikler bizi bekliyor ? İşte cevabı...
AVM’LER VE CADDE MAĞAZALARINA MASKESİZ GİRİLMEYECEK
- Maskesiz girmek yasak.
- Girişte müşterinin ateşi ölçülecek.
- Mağaza içerisindeki dolaşım alanları arttırılacak. Raflar ona göre ayarlanacak. - Dar alanlar kapatılacak.
- İçeride belirli sayıda müşteri bulunacak.
- Deneme kabinleri sürekli dezenfekte edilecek.
- Denenen kıyafetler UV ışınları ile dezenfekte olacak. Bir süre başka müşteri tarafından denenmeyecek.
- Ödeme sırasında en az 2 metre mesafe olacak.
- Ortam sürekli kontrol edilecek.
- Girişlerde ateş ve maske kontrolü yapılacak.
- X-ray yerine el dedektörü kullanılacak.
- Müşteri sayısı kapalı alana göre belirlenecek.
- Gidiş ve geliş şeklinde yürüyüş yolları belirlenecek.
- Yürüyen merdivenler sürekli dezenfekte edilecek.
- Asansörler çalışmayacak.