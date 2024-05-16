11 yeni film vizyona giriyor: İşte haftanın filmleri
Sinema salonlarında bu hafta 11 yeni film gösterime giriyor. İşte sinemaseverlerle buluşacak o filmler ve konuları...
Hayali Arkadaşlar: Film, unutulmuş HARK'ları çocuklarla yeniden buluşturmak için büyülü bir maceraya atılırken, herkesin hayali arkadaşlarını ve bu süper güçle neler yaptığını görebildiğini keşfeden bir kızın hikâyesini konu alıyor.
Alem-i Cin 5: Azap: İstanbul’da yaşayan Aslı yıllardır görüşmediği babasının ölüm haberini alması üzerine 20 yıldır görmediği köyüne dönmek ve engelli kardeşiyle ilgilenmek zorunda kalır. İlk fırsatta İstanbul’a dönmenin planını yapsa da babasının ölümünün ardında tüm köylünün sakladığı büyük bir günahın olduğunu anlayınca köye çöken cinlerin laneti ve köy halkıyla mücadele etmeye karar verir.
Birader: Film, Dr. Yusra için hırsızlık operasyonlarını yürüten İsmail ve Hegazy'nin hikâyesini anlatıyor.
Eclipse: İzmir’den beş jimnastikçi tarihi bir başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanır, ancak karşılarına eşi benzeri görüşmemiş bir engel çıkar; Covid-19. Pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez ertelenen olimpiyatlarda hayallerine tutunup Türkiye’nin ilk olimpiyat madalyasını alabilmek için karantina, deprem, sakatlıklarla geçen zorlu bir yılın üstesinden gelmeye çalışırlar.