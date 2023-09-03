11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı
2024 yılında hizmete açılması planlanan Haydarpaşa Garı'nda peronların yapımına başlandı.
Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunmuştu.
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2012 yılından bu yana kapalı olan ve yolcu alımına ara veren Haydarpaşa Garı'nın peronlarının yapımına başlandı.
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Çalışmalar esnasında ortaya çıkan birçok tarihi eser koruma altına alındı.
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Alanda uzun süren çalışmalarda artık son noktaya gelindi.
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