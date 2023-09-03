11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı

Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunmuştu.