110 bin TL'lik kapkaç anı kamerada
Kırıkkale'de yaşanan bir kapkaç olayında suç dosyası kabarık kapkaççı önce çaldı sonra yakalandı. 75 yaşındaki bir vatandaşın 110 bin TL'sini çalan kapkaççının hırsızlık anı saniye saniye kamerada...
Kırıkkale'de meydana gelen kapkaç olayında hırsızlık şüphelisinin takibe aldığı 75 yaşındaki adamın elindeki 110 bin lirayı çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, çalınan para ise sahibine teslim edildi.
İHA'nın haberine göre Kırıkkale'de meydana gelen kapkaç olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, M.Y. isimli şahsın Zafer Caddesi'nde bir süre takibe aldığı N.A.'ın (75) aldığı evin parasını tamamlamak için bankadan çektiği 110 bin lirayı çalarak kayıplara karıştığı yer alıyor. 75 yaşındaki N.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kapkaç ihbarı üzere harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, kapkacı gerçekleştiren şüphelinin bir otomobille kaçtığını tespit etti.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede, şüpheli M.Y.'nin bulunduğu aracın Çorum istikametine gittiği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde hareket eden Kırıkkale polisi, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi il sınırında yakaladı. GBT (genel bilgi toplama) sorgusunda "hırsızlık" suçundan 6 kN.A.ın bulunduğu şüpheli şahıs M.Y., gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne davet edilen N.A.'ın 110 bin lirası tutanak karşılığında teslim edildi.