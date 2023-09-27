110 bin TL'lik kapkaç anı kamerada

İHA'nın haberine göre Kırıkkale'de meydana gelen kapkaç olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, M.Y. isimli şahsın Zafer Caddesi'nde bir süre takibe aldığı N.A.'ın (75) aldığı evin parasını tamamlamak için bankadan çektiği 110 bin lirayı çalarak kayıplara karıştığı yer alıyor. 75 yaşındaki N.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kapkaç ihbarı üzere harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.