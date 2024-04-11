112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar pes dedirtti: Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz?
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dahi kesintisiz hizmet sunan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, gereksiz çağrıların iş akışını engellemesinden şikayet ediyor.
Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bayram geçirmesi için yaklaşık 150 personel yoğun mesai yürütüyor.
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Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, bayram tatili boyunca da vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor.
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Vatandaşlardan gelen acil çağrıları ilk karşılayan Merkezde, ambulans talepleri, münferit asayiş ve trafik olayları ilgili kurumlara yönlendiriliyor.
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112 Acil Çağrı Merkezi Sorumlusu Erdem Korkut acil olmayan çağrılar da aldıklarını söyledi.
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