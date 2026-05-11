112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
Nevşehir'de tansiyonu yükselen bir hastaya yardıma giden 112 acil ekipleri, hayatlarının şokunu yaşadı. Hastanın çocukları arasında çıkan bıçaklı kavga nedeniyle evde rehin kalan sağlık çalışanlarını polis ekipleri operasyonla kurtardı.
Kaynak: DHA
Nevşehir, Nursultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette akşam saatlerinde akılalmaz bir rehine krizi yaşandı.
Tansiyonu yükselen annelerine müdahale edilmesi için eve çağırdıkları sağlık görevlilerini, iki kardeş arasındaki bıçaklı kavganın ortasında rehin tutan şahıslar polisi alarma geçirdi.
Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan N.Ö. için eve gelen sağlık ekipleri hastaya müdahale ettiği sırada, kadının çocukları E.Ö. ve Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, korku dolu anlar yaşayan sağlık görevlileri evden çıkmak istedi.
