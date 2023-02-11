116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

Ekipler bu kez ise inanılmaz kurtarışı 116’ncı saatte Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı üzerinde gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar neticesinde isminin Adnan Yaşar olduğu öğrenilen vatandaş enkazın altından sağ kurtarıldı.