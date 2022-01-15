12 araç birbirine girdi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Bolu'da, kar yağışıyla kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 12 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
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İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
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Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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