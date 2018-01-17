12 bin liraya aldığı belediye otobüsünü bakın ne yaptı

4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinin de desteğiyle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirten evli ve 2 çocuk babası Mustafa Göç, ‘Ciğerimin Köşesi’ adını verdiği ekmek teknesi için yaklaşık 120 bin TL harcadı.

