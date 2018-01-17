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  3. 17 Ocak 2018 11:20

12 bin liraya aldığı belediye otobüsünü bakın ne yaptı

Amasya’da yaşayan Mustafa Göç, İstanbul’dan 12 bin liraya satın alıp yaklaşık 10 katı harcama yaptığı otobüsü ciğerciye dönüştürdü.

12 bin liraya aldığı belediye otobüsünü bakın ne yaptı

4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinin de desteğiyle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirten evli ve 2 çocuk babası Mustafa Göç, ‘Ciğerimin Köşesi’ adını verdiği ekmek teknesi için yaklaşık 120 bin TL harcadı.

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12 bin liraya aldığı belediye otobüsünü bakın ne yaptı

Duruma şaşıranların otobüsü servislerle karıştırdıklarına değinen Göç, “'Nereden nereye gidiyoruz?’ dediklerinde ‘açlıktan tokluğa gidiyoruz’ şeklinde cevap veriyorum” dedi.

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12 bin liraya aldığı belediye otobüsünü bakın ne yaptı

Müşteriler Hayati Dursun Akşen ile Nevzat Şahin de ciğerciye dönüşen otobüsü görünce şaşırdıklarını söylediler.

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12 bin liraya aldığı belediye otobüsünü bakın ne yaptı

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