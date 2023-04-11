12 bölgede yapılan son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı
Saros araştırma 14 Mayıs seçimlerine yaklaşık 1 ay kala 12 bölgede gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını grafiklerle açıkladı. İşte Saros'un anketine göre partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranları...
Saros Araştırma 12 bölgede gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
1 / 5
Saros'un anketinde seçiminin ikinci duruma kalması durumunda ortaya çıkacak tablo da belli oldu. Ankette sorulan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre oy oranları şöyle oldu:
2 / 5
AK Parti %37,8
CHP % 26,4
HDP %11,8
İYİP %8,5
MHP %6,3
3 / 5
Adayların Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihi:
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,8
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,7
Muharrem İnce yüzde 6
Sinan Oğan yüzde 1,6
4 / 5