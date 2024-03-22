12 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi sonuçları geldi
Yerel seçimlere sadece 9 gün kala anket firmaları il il yerel seçim anketlerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma da 12 büyükşehirde gerçekleştirdiği son yerel seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. İşte alfabetik olarak il il son yerel seçim anketi sonuçları..
Adana anketi 4-11 Mart tarihleri arasında 1653 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre, CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 40,3 oy oranıyla az bir farkla yarışı önde götürüyor.
Antalya anketi 13-18 Mart tarihleri arasında 1500 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre, yüzde 41,4 oy oranına sahip CHP adayı Muhittin Böcek ile yüzde 39,6 oy oranına sahip AK Parti adayı Hakan Tütüncü arasında kıyasıya bir yarış var.
Aydın anketi 20-25 Şubat tarihleri arasında 1500 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre mevcut belediye başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 42,8 oy oranıyla yeniden seçiliyor.
Balıkesir'deki anket 16-24 Şubat tarihleri arasında 1080 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre, Cumhur İttifakı destekli AK Parti adayı Yücel Yılmaz yüzde 42,5, CHP adayı Ahmet Akın yüzde 40,4 oy oranıyla başa baş bir yarış sürdürüyor.