12 büyükşehirdeki son yerel seçim anketi sonuçları geldi

Antalya anketi 13-18 Mart tarihleri arasında 1500 katılımcıyla yapıldı. Ankete göre, yüzde 41,4 oy oranına sahip CHP adayı Muhittin Böcek ile yüzde 39,6 oy oranına sahip AK Parti adayı Hakan Tütüncü arasında kıyasıya bir yarış var.