12 katlı binada çıkan yangında can pazarı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 12 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'ndeki sitede bulunan 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye biri 42 metre hidrolik merdivenli araç olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Aşağı katlardaki dairelerde oturanlar, binadan kendileri çıkarken, üst katlarda mahsur kalan, aralarında çocuk ve engellilerin de bulunduğu 20 kişi ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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