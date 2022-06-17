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12 katlı binada çıkan yangında can pazarı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 12 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

12 katlı binada çıkan yangında can pazarı - Resim: 1

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'ndeki sitede bulunan 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı.

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12 katlı binada çıkan yangında can pazarı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye biri 42 metre hidrolik merdivenli araç olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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12 katlı binada çıkan yangında can pazarı - Resim: 3

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Aşağı katlardaki dairelerde oturanlar, binadan kendileri çıkarken, üst katlarda mahsur kalan, aralarında çocuk ve engellilerin de bulunduğu 20 kişi ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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12 katlı binada çıkan yangında can pazarı - Resim: 4

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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