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12 milyar dolarlık petrolün bulunduğu bölge böyle görüntülendi

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol rezervinin bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. 12 milyar dolar rezerv değerine sahip olan bölge havadan görüntülendi.

12 milyar dolarlık petrolün bulunduğu bölge böyle görüntülendi - Resim: 1

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi.

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12 milyar dolarlık petrolün bulunduğu bölge böyle görüntülendi - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuştu.

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12 milyar dolarlık petrolün bulunduğu bölge böyle görüntülendi - Resim: 3

2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklandı.

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12 milyar dolarlık petrolün bulunduğu bölge böyle görüntülendi - Resim: 4

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede, petrol üretimi hummalı şekilde devam ediyor.

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