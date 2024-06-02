12 saat süren kabus: İki ilde ciğerlerimiz yandı

Alevler, rüzgarında etkisiyle dağınık bir yerleşim yeri olan İsmailbey Mahallesi içerisine girdi. Alevlerin arasında kalıp yaralanan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin havadan ve karadan 4 saatlik yoğun müdahalesiyle alevler mahalledeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.