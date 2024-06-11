12 yaşındaki palalı katiller kamerada
İngiltere'de 19 yaşındaki bir genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Cinayetin arkasından 12 yaşındaki 2 çocuk çıkarken, olay anına dair görüntüler de yayınlandı.
İngiltere'de, Wolverhampton Halk Parkı'nda sebepsiz yere öldürüldüğü ortaya çıkan 19 yaşındaki Shawn Seesahai adlı talihsiz genci palayla öldüren 12 yaşındaki iki genç suçlu bulundu.
Yaşları nedeniyle isimleri verilemeyen ikili, jüri üyelerinin oybirliğiyle suçlu bulmasının ardından Birleşik Krallık'ta hüküm giyen en genç katiller olarak tarihe geçti.
Mahkeme, 19 yaşındaki talihsiz maktulün, sırtından ve bacaklarından yaralandığını, kafatasının kırıldığını ve sağ akciğerini kesip kalbine giren ve neredeyse göğsünden çıkacak 23 cm derinliğinde bir pala yarası olduğunu duyurdu.
Yeni yayınlanan videoda, ikilinin 17.30 sularında Birmingham'daki Handsworth'tan civarında bulunan Winson Green İstasyonu'ndan bir tramvayla ayrıldığı görülüyor. Daha sonra Wolverhampton'daki Priestfield durağında inip parka doğru ilerliyorlar.