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12 yaşındaki palalı katiller kamerada

İngiltere'de 19 yaşındaki bir genç korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Cinayetin arkasından 12 yaşındaki 2 çocuk çıkarken, olay anına dair görüntüler de yayınlandı.

12 yaşındaki palalı katiller kamerada - Resim: 1

İngiltere'de, Wolverhampton Halk Parkı'nda sebepsiz yere öldürüldüğü ortaya çıkan 19 yaşındaki Shawn Seesahai adlı talihsiz genci palayla öldüren 12 yaşındaki iki genç suçlu bulundu. 

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12 yaşındaki palalı katiller kamerada - Resim: 2

Yaşları nedeniyle isimleri verilemeyen ikili, jüri üyelerinin oybirliğiyle suçlu bulmasının ardından Birleşik Krallık'ta hüküm giyen en genç katiller olarak tarihe geçti. 

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12 yaşındaki palalı katiller kamerada - Resim: 3

Mahkeme, 19 yaşındaki talihsiz maktulün, sırtından ve bacaklarından yaralandığını, kafatasının kırıldığını ve sağ akciğerini kesip kalbine giren ve neredeyse göğsünden çıkacak 23 cm derinliğinde bir pala yarası olduğunu duyurdu.

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12 yaşındaki palalı katiller kamerada - Resim: 4

Yeni yayınlanan videoda, ikilinin 17.30 sularında Birmingham'daki Handsworth'tan civarında bulunan Winson Green İstasyonu'ndan bir tramvayla ayrıldığı görülüyor. Daha sonra Wolverhampton'daki Priestfield durağında inip parka doğru ilerliyorlar.

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