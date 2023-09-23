120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti

Girişimci Elif İlhan, ilk defa kabak çekirdeği ektiklerine değinerek, "İlk defa 120 dönümlük bir araziye kabak ektik. Kabaklarımızın verimleri çok güzel. Dönüm başına 120 kilo alıyoruz. Maliyetlerin artmasından dolayı alış fiyatlarının yükselmesini istiyoruz. Kabak ekeceklere de ekmelerini tavsiye ederiz” dedi.