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  3. 07 Ağustos 2018 14:24

13 kuruşa alıp, işleyip 5 liraya satıyorlar

Yalova'da yaşayan Nurettin ve Gülhan Levent çiftinin Çin'den ithal ettikleri cam çubukları 10 metrekarelik dükkanda işleyerek yaptıkları çay kaşıkları, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

13 kuruşa alıp, işleyip 5 liraya satıyorlar

Cam kristal ustası Nurettin (54) ve eşi Gülhan Levent (47), geçimlerini yaklaşık 30 yıldır cam çubuklardan yaptıkları çay kaşıklarını satarak sağlıyor.

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13 kuruşa alıp, işleyip 5 liraya satıyorlar

Kent merkezinde Rüstempaşa Mahallesi'nde kiraladıkları 10 metrekarelik dükkanda yaptıkları kaşıkları ülkenin dört bir yanına gönderen Levent çiftinin ürünleri, bazen doğrudan bazen de aracılar vasıtasıyla yurt dışına da gidiyor.

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13 kuruşa alıp, işleyip 5 liraya satıyorlar

Nurettin Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sade, sapı yaldızlı, platinli, renkli ve dekorlu çay kaşıkları ürettiklerini söyledi.

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13 kuruşa alıp, işleyip 5 liraya satıyorlar

Eşiyle birlikte günde 700-800 cam kaşık yaptıklarını belirten Levent, günlük üretimlerinin bin adede çıktığı zamanlar da olduğunu ifade etti.

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