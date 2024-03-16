13 saat süren kabus! Yangının verdiği hasar havadan görüntülendi
İzmir'de dün yangın çıkan ve 13 saatte kontrol altına alınan soğuk hava deposunun son hali havadan görüntülendi.
Kemalpaşa ilçesi Kuyucak Mahallesi Ankara asfaltındaki lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İçerideki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyüp tüm depoyu sardı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı.
Depodaki turşu yapımında kullanılan asidik maddeler ile malzeme deposundaki lastiklerden yükselen kara duman, gökyüzünü kapladı. Söndürme çalışmalarına orman ekipleri de destek verdi. Yangın, 13 saat süren müdahaleyle, gece kontrol altına alınabildi.
Depodaki soğutma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Yapının son hali, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından havadan görüntülendi.