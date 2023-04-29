  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 13 yaşındaki kahraman! 66 arkadaşının hayatını kurtardı

13 yaşındaki kahraman! 66 arkadaşının hayatını kurtardı

ABD'de seyir halindeki okul otobüsünün şoförü, direksiyon başında bayılınca 13 yaşındaki öğrenci Dillon Reeves, müdahale ederek otobüsü durdurdu. 66 öğrenci kurtaran çocuk, kahraman ilan edildi.

13 yaşındaki kahraman! 66 arkadaşının hayatını kurtardı - Resim: 1

Michigan eyaletindeki Warren kentinde ortaokul öğrencisi Dillon Reeves, 26 Nisan günü seyir halindeki okul otobüsü şoförünün direksiyon başında bayıldığını fark etti. Otobüsün sürücü bölümüne hızlıca gelen Dillon, ters şeride geçen otobüsü yavaşlatıp güvenli bir alanda durdurdu. Otobüste bulunan 66 arkadaşını ve bayılan şoförün hayatını kurtaran Dillon, ABD’de kahraman ilan edildi.

1 / 8
13 yaşındaki kahraman! 66 arkadaşının hayatını kurtardı - Resim: 2

'DAVRANIŞLARI BÜYÜK FARK YARATTI'

Polis, olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları soruşturma sonucunda Dillon’ın kahramanca hareketini öven bir mektubu okul yönetimine gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı;

2 / 8
13 yaşındaki kahraman! 66 arkadaşının hayatını kurtardı - Resim: 3

“Hızlı düşünen bir 7. sınıf öğrencisi, sürücünün zor durumda olduğunu görünce, otobüsün ön tarafına geçti ve olaysız bir şekilde durmasına yardım etti.

3 / 8
13 yaşındaki kahraman! 66 arkadaşının hayatını kurtardı - Resim: 4

Otobüsün durdurulmasına yardım eden öğrencinin davranışları bugün büyük fark yarattı ve çabalarından daha fazla gurur duyamazdım.”

4 / 8