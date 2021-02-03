13 yaşından beri tam 50 bin TL harcaadı ve...

"Koleksiyonu insanlara sevdirmek amacıyla yapıyorum. Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait paralar ile İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa ve KKTC gibi ülkelere ait paraların yanı sıra Birleşmiş Milletler'e ait madalya da var. Beni en çok Osmanlı dönemi ve Kıbrıs'ın eski paraları heyecanlandırıyor.