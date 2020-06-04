13 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki kız ile ilgili flaş gelişme
13 yıl önce Portekiz'de kaybolan İngiliz çocuk Madeleine McCann ile ilgili yeni bir gelişme olduğu ortaya çıktı.
2007'de 3 yaşında Madeleine McCann, ailesiyle Portekiz tatilleri sırasında Praiada Luz'da, yakındaki bir restorana giden anne-babası tarafından otel odasında yalnız bırakılmış ve o gece kaybolmuştu.
Yıllarca İngiliz yetkililer ve Portekiz hükümeti küçük çocuğun bulunmasıyla ilgili çalışmalar yapsa da Madeleine'den bir daha haber alınamadı.
Tartışmaları beraberinde getiren soruşturmayla ilgili yıllar sonra Alman polisi önemli bir ipucu elde etti.