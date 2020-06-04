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  3. 04 Haziran 2020 16:53

13 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki kız ile ilgili flaş gelişme

13 yıl önce Portekiz'de kaybolan İngiliz çocuk Madeleine McCann ile ilgili yeni bir gelişme olduğu ortaya çıktı.

13 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki kız ile ilgili flaş gelişme

2007'de 3 yaşında Madeleine McCann, ailesiyle Portekiz tatilleri sırasında Praiada Luz'da, yakındaki bir restorana giden anne-babası tarafından otel odasında yalnız bırakılmış ve o gece kaybolmuştu.

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13 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki kız ile ilgili flaş gelişme

Yıllarca İngiliz yetkililer ve Portekiz hükümeti küçük çocuğun bulunmasıyla ilgili çalışmalar yapsa da Madeleine'den bir daha haber alınamadı.

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13 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki kız ile ilgili flaş gelişme

Tartışmaları beraberinde getiren soruşturmayla ilgili yıllar sonra Alman polisi önemli bir ipucu elde etti.

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13 yıl önce kaybolan 3 yaşındaki kız ile ilgili flaş gelişme

Almanya polisi, ülkede pedofili ve cinsel saldırı suçlarından hapis yatan bir kişinin Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni zanlı olduğunu açıkladı.

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