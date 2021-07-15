130 bin dolara vatandaşlık veren ülke: Vanuatu
Pasifik ülkesi Vanuatu, 130 bin dolara (1,1 milyon Türk Lirası) vatandaşlık veriyor. Altın pasaport programı ile AB ve İngiltere de dahil olmak üzere 100’den fazla ülkeye vizesiz girilebiliyor.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Pasifik ülkesi Vanuatu tarafından yürütülen "altın pasaport" programı sayesinde, onlarca gözden düşmüş iş insanı ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde polis tarafından aranan kişiler de dahil olmak üzere 2 binden fazla insan vatandaşlık ve bununla birlikte AB ve İngiltere'ye vizesiz erişim satın aldı.
Vatandaşlık verilenler arasında ABD yaptırımlarından etkilenen Suriyeli bir iş insanı, şüpheli bir Kuzey Koreli politikacı, ünlü bir Avustralyalı motosiklet çetesinin eski bir üyesi, Vatikan'ı gasp etmekle suçlanan bir İtalyan iş insanı, 3 6 milyar dolarlık kripto para vurgunuyla suçlanan Güney Afrikalı kardeşler ve Türkiye’den Hayyam Garipoğlu var.
Bununla birlikte, pasaport programı, yabancı uyrukluların, genellikle bir aydan biraz fazla süren bir süreçte 130 bin ABD Doları karşılığında vatandaşlık satın almalarına izin veriyor.
YENİ KİMLİKLERE GİDEN YOL
Geçen yıl Vanuatu hükümetine 116 milyon ABD dolarından fazla para kazandıran pasaport programı, 2017'de yeniden başlatılmasından bu yana sürekli tartışıldı. Ancak şimdiye kadar, program aracılığıyla kimin pasaport satın aldığına dair bilgiler bulanıktı.
The Guardian tarafından ülkenin bilgi edinme özgürlüğü programı aracılığıyla elde edilen bir dizi dahili hükümet belgesi, ülkenin kalkınma destek programı ve 2020 ile Ocak 2021'deki Vanuatu katkı programı aracılığıyla bir Vanuatu pasaportu alan herkesin adını ve uyruğunu detaylandırdı.
KRİPTO PATRONLARI, ARANAN SUÇLULAR, HATTA BİR BAŞBAKAN
Uzmanlar tarafından dünyanın herhangi bir yerindeki en hızlı, en ucuz ve en gevşek “altın pasaport” planlarından biri olarak pazarlanan Vanatu’nun kalkınma destek programı, İngiltere ve AB ülkeleri de dahil olmak üzere 130 ülkeye engelsiz, vizesiz erişim sağlıyor. Vanuatu ayrıca gelir, kurumlar veya servet vergisi olmaksızın bir vergi cenneti olarak da faaliyet gösteriyor.
Ancak analistler planın suç örgütlerine AB ve İngiltere'ye erişim için bir arka kapı oluşturduğu ve Pasifik'te bir üs kurmasına izin verdiği ve Vanuatu'nun vergi yasalarının ülkeyi kara para aklama için çekici bir ülke haline getirdiği konusunda uyarıyor.