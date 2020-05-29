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  3. 29 Mayıs 2020 12:11

Bin 343 genç için atama müjdesi

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız" dedi.

Bin 343 genç için atama müjdesi

KAMU KURUM TERCİHLERİ NE ZAMAN? Tercih işlemleri 01-15 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzuna, https://www.ailevecalisma.gov.tr internet adrsi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

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Bin 343 genç için atama müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1.343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek" dedi.

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Bin 343 genç için atama müjdesi

Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran'da başlayacağını ve 15 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti.

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Bin 343 genç için atama müjdesi

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün (29 Mayıs) itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

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