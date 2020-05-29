Bin 343 genç için atama müjdesi
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız" dedi.
KAMU KURUM TERCİHLERİ NE ZAMAN? Tercih işlemleri 01-15 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzuna, https://www.ailevecalisma.gov.tr internet adrsi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1.343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek" dedi.
Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran'da başlayacağını ve 15 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti.