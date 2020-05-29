Bin 343 genç için atama müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1.343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek" dedi.