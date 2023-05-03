14 anket bir arada... Anketlerin Anketi açıklandı!

"Anketlerin anketi"ne göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalıyor. İkinci turda ise kazanan ile 2'nci olan aday arasında sadece 3,42 puan fark var. Öte yandan yine Anketlerin Anketi'ne göre TBMM'de ise Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin tam tersi bir durum var. Yani ankete göre Cumhurbaşkanı seçilecek adayın dahil olduğu ittifak, TBMM'de muhalefet koltuğuna oturacak...

İşte Anketlerin Anketi adlı çalışmanın sonuçları: