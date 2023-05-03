14 anket bir arada... Anketlerin Anketi açıklandı!
Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 11 gün kala, son 14 seçim anketinin verilerinden oluşturulan "anketlerin anketi"nin sonuçları belli oldu...
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için kritik viraja girdi. Artık tarihi seçimler için sadece 11 gün var... Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılındaki iktidarı belirleyecek olan seçimler öncesinde de kamuoyu araştırma şirketleri peş peşe son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.
Kamuoyunda "anketlerin anketi" olarak bilinen ve son anketlerdeki verilerin ortalaması alınarak hesaplanan "anketlerin anketi" sonucu da açıklandı.
"Anketlerin anketi"ne göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalıyor. İkinci turda ise kazanan ile 2'nci olan aday arasında sadece 3,42 puan fark var. Öte yandan yine Anketlerin Anketi'ne göre TBMM'de ise Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin tam tersi bir durum var. Yani ankete göre Cumhurbaşkanı seçilecek adayın dahil olduğu ittifak, TBMM'de muhalefet koltuğuna oturacak...
İşte Anketlerin Anketi adlı çalışmanın sonuçları:
'Anketlerin Anketi' çalışmasında ittifakların oy oranlarına da yer verildi. Yine 7 araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak bulunan verilere göre;
Cumhur İttifakı yüzde 42,8 oranında oy alıyor.
Millet İttifakı yüzde 38,6 oranında oy alırken, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 11,9 oranında oy alıyor.
Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 3 olurken, diğer partilerin oy oranları da yüzde 3,7 olarak ölçülüyor.