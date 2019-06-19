14 anket şirketi İmamoğlu-Yıldırım arasındaki oy farkını açıkladı
Sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin kilitlendiği 23 Haziran İstanbul seçimleri için 14 anket şirketi, seçimlerle ilgili araştırmalarını paylaştı. İşte aradaki oy farkı...
23 Haziran İstanbul son seçim anketleri ne diyor, son durum ne? Hangi aday kaç puan önde görünüyor? 14 büyük anket şirketinin açıkladığı anketlere göre İstanbul'da seçimi kim kazanacak? işte 23 Haziran anket sonuçları...
23 Haziran seçimlerine sadece 3 gün kaldı. Türkiye’nin gözü pazar günü İstanbul’dan gelecek haberlerlerde olacak. 31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kafa kafaya bir sonuç çıkmıştı. Bu seçimde de öyle mi olacak, yoksa oy farkı çok mu büyük olacak? Kimse şimdilik bir tahmin yürütemiyor ancak anket şirketlerinin açıkladıkları rakamlara göre fark bir hayli fazla.
Şimdiye kadar 14 büyük anket şirketi ellerindeki anketleri kamuoyuyla paylaştı. Aralarında KONDA, ORC, MAK, Optimar, SONAR, ADA ve Avrasya gibi büyük anket şirketlerinin bulunduğu 14 anket şirketinden sadece ORC Binali Yıldırım’ı önde gösterirken, diğer 13 şirket Ekrem İmamoğlu’nu önde gösterdi.
En büyük oy farkını veren iki anket şirketi
Açıklanan anketler arasında en büyük oy farkını ise KONDA, SONAR ve Themis Araştırma şirketleri verdi. KONDA, Ekrem İmamoğlu lehine 9 puanlık fark verirken, Themis 8 puan fark verdi, SONAR ise 6 puanlık bir fark çıkacağını açıkladı. İşte bugüne kadar yapılan 14 seçim anketinden çıkan sonuçlar...