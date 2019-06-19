14 anket şirketi İmamoğlu-Yıldırım arasındaki oy farkını açıkladı

23 Haziran seçimlerine sadece 3 gün kaldı. Türkiye’nin gözü pazar günü İstanbul’dan gelecek haberlerlerde olacak. 31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında kafa kafaya bir sonuç çıkmıştı. Bu seçimde de öyle mi olacak, yoksa oy farkı çok mu büyük olacak? Kimse şimdilik bir tahmin yürütemiyor ancak anket şirketlerinin açıkladıkları rakamlara göre fark bir hayli fazla.

