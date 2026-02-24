14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında

M.B. (34) ve ailesi ile aynı binada yaşayan E. ailesi arasında "çocuk gürültüsü, park yeri ve kaçak balkon" meseleleri yüzünden yaşanan gerginlik, 20 Şubat 2026'da 14 aylık bir bebeğin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.