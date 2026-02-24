14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında
Yalova'da "çocuk gürültüsü" tartışmasında 14 aylık kızı İkra kucağındayken komşusunun odunlu saldırısına uğrayan babanın burnu kırıldı, minik İkra'nın kafatası çatlamıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olayın yaşandığı anlara dair ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yalova Esenköy’de gürültü tartışmasıyla başlayan komşu kavgası facia ile bitti! Kucağındaki 14 aylık kızıyla saldırıya uğrayan babanın burnu kırılırken, minik bebeğin kafatası çatladı. Saldırgan Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, jandarma önünde yaşanan arbedenin güvenlik kamerası kayıtları infial yarattı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, bir yıldır süregelen komşu husumeti korkunç bir şiddet olayına dönüştü.
M.B. (34) ve ailesi ile aynı binada yaşayan E. ailesi arasında "çocuk gürültüsü, park yeri ve kaçak balkon" meseleleri yüzünden yaşanan gerginlik, 20 Şubat 2026'da 14 aylık bir bebeğin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.
Olay günü yaşanan tartışma sırasında gözü dönen saldırgan Ş.E., kucağında 14 aylık kızı İ.B. bulunan baba M.B.'ye çocuk scooterı ile saldırdı.