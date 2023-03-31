14 Mayıs seçimlerinin ''en ünlü'' milletvekili adayları belli oldu
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde yeşil sahalardan, sahnelere, dizi setlerinden, haber programlarına kadar seçimlerin en "ünlü" adayları belli oldu.
28’inci dönem için milletvekili listeleri hazırlıklarına başlayan siyasi partiler, renkli aday adayları ile dikkat çekiyor. Bu isimler arasında sinema ve müzik dünyasından spor sahalarına, akademiden basına kadar çok farklı yelpazeden aday adayları bulunuyor.
Gündemde yaşanan siyaset trafiğinin hız kazandığı bu günlerde farklı sektörlerden milletvekili aday adayı olan isimler ise son derece dikkat çekti.
İşte vekilliğe talip olan renkli simalardan sadece birkaçı...
CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında sanatçı Candan Erçetin de yer aldı. Erçetin'in Kırklareli’nden adaylık başvurusu yaptığı bildirildi.
Gırgır, Avni, Fırt, L-Manyak, Penguen ve Uykusuz gibi sevilen dergilerde karikatürler çizen karikatürist Yılmaz Aslantürk, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili aday adayı oldu.