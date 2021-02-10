14 Şubat için geri sayım! Birbirleriyle yarıştılar
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken çiçek satıcıları da hazırlıklarını sürdürüyor. Çiçek satıcıları uygun fiyatlara satın alımları gerçekleştirmek için mezatta yoğunluklar yaşanıyor.
Sevgililer Günü yaklaşırken, çiçek mezatında yoğunluk yaşandı. Çiçek satıcıları, tezgahlarında sergileyecekleri en güzel çiçekleri uygun fiyata satın almak için, birbirleriyle yarıştı.
Özel günlerde çiçek talebi çok olduğu için mezatta da yoğunluk yaşandığını ifade eden S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, Tabii biz o günlere göre malımızı artırarak, ona göre çalışmalar yaparak fiyatları dengede tutmaya çalışıyoruz. Bizim bununla beraber tüm Türkiye'de 18 şubemiz daha var. Sevgililer günü haftasında, yaklaşık 40 milyon dal çiçek satarız" dedi.
Türkiye’nin 81 ilindeki çiçek üreticilerinin ürünlerinin satıldığı mezatlarda, Sevgililer Günü öncesi yoğunluk yaşandı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Sınırlı Sorumlu (S.S) Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Sarıyer’deki şubesinde, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle hazırlık yapan çiçekçiler, ’pey düğmeleri’ne basmak üzere salonda hazır bulundu. Kooperatif binasında düzenlenen mezatta satışlar, açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, tezgahında satacağı ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşması dolayısıyla da en fazla ilgiyi, güller görüyor.
"KALABALIĞIN İÇİNDE EKMEK PARASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Ataköy'de çiçek satan Selçuk Kahraman, Sevgililer günü bizim özel günlerimizden biri. Çiçekçilerin bayramı sayılan günlerden bir gün. Pazara denk gelmesi dükkancılar için avantaj, seyyar satıcılar için dezavantaj. Vallahi bir nevi kumar oynuyoruz. Satıp satamayacağımız belli değil. Hava şartlarının da çok uygun olmayacağını söylüyorlar. Çelişkideyiz fakat almak zorundayız. Çiçek satılırsa altın, satılmazsa çöp. Ben kendi adıma pandemiden dolayı daha az çiçek almayacağım. Mezat öyle bir şey ki zaten kendinizi kaptırıyorsunuz. Çiçek alışverişi yaparken başka bir dünyaya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık. Kalabalığın içinde ekmek parası için mücadele ediyorsunuz. O yüzden ben aynı şekilde mal alacağım. Nergis, Gül ve Kasımpatı alacağım" diye konuştu.