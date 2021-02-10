14 Şubat için geri sayım! Birbirleriyle yarıştılar

"KALABALIĞIN İÇİNDE EKMEK PARASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"



Ataköy'de çiçek satan Selçuk Kahraman, Sevgililer günü bizim özel günlerimizden biri. Çiçekçilerin bayramı sayılan günlerden bir gün. Pazara denk gelmesi dükkancılar için avantaj, seyyar satıcılar için dezavantaj. Vallahi bir nevi kumar oynuyoruz. Satıp satamayacağımız belli değil. Hava şartlarının da çok uygun olmayacağını söylüyorlar. Çelişkideyiz fakat almak zorundayız. Çiçek satılırsa altın, satılmazsa çöp. Ben kendi adıma pandemiden dolayı daha az çiçek almayacağım. Mezat öyle bir şey ki zaten kendinizi kaptırıyorsunuz. Çiçek alışverişi yaparken başka bir dünyaya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık. Kalabalığın içinde ekmek parası için mücadele ediyorsunuz. O yüzden ben aynı şekilde mal alacağım. Nergis, Gül ve Kasımpatı alacağım" diye konuştu.



