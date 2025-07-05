14 yaşındaki çocuğun oyunu ölümle bitti

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının evine giden 14 yaşındaki O.C., arkadaşıyla birlikte tüfekle fotoğraf çektirdikleri esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfek ateş aldı. Saçmaların hedefi olan çocuk ağır yaralandı. Sesi duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.C.'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.