14 yaşındaki kıza kabusu yaşatıp, o anları sosyal medyada paylaştılar
Diyarbakır'da lise öğrencisi G.A. (14), 2 kız tarafından sokak ortasında saçlarından yerde sürüklenerek darbedildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Olay, 22 Kasım'da Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darbetti.
Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor. (DHA)
