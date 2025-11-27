  1. Anasayfa
  4. 14 yaşındaki kıza kabusu yaşatıp, o anları sosyal medyada paylaştılar

Diyarbakır'da lise öğrencisi G.A. (14), 2 kız tarafından sokak ortasında saçlarından yerde sürüklenerek darbedildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA
Olay, 22 Kasım'da Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darbetti.

Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor. (DHA)

