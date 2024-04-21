14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var
Kilis’te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ehliyetsiz çocuk olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı.
Kaynak: İHA
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Kaza, akşamüzeri Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.Ö. (14) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan C.H.E. (37), F.H.E. (5) ve R.Ş.'e (63) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri R.Ş.’in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Kaza sonrası olay yerinden kaçan H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
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