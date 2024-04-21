14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşamüzeri Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.Ö. (14) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan C.H.E. (37), F.H.E. (5) ve R.Ş.'e (63) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.