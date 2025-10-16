14 yıl sonra ortaya çıkan kan donduran cinayet: Kardeşini öldürüp gömmüş!
Eskişehir'de 14 yıl önce kaybulduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan M.K.'nin, kardeşi tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde oturan M.K., 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak tüm aramalarda M.K.’ın izine rastlanmadı.
1 / 9
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu.
2 / 9
Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan M.K.’ın kardeşi A.K. (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.
3 / 9
GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARANDI
M.K.’ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı.
4 / 9