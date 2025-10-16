  1. Anasayfa
14 yıl sonra ortaya çıkan kan donduran cinayet: Kardeşini öldürüp gömmüş!

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybulduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan M.K.'nin, kardeşi tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde oturan M.K., 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak tüm aramalarda M.K.’ın izine rastlanmadı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu. 

 

Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan M.K.’ın kardeşi A.K. (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARANDI

M.K.’ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı. 

