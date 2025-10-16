14 yıl sonra ortaya çıkan kan donduran cinayet: Kardeşini öldürüp gömmüş!

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde oturan M.K., 2011 yılında kayboldu. Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak tüm aramalarda M.K.’ın izine rastlanmadı.