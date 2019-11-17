14 yıldır adada tek başına yaşıyor
14 yıl önce yerleştiği adaya diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren 80 yaşındaki Ziya Abay, bin 700 TL'lik emekli maaşı ile almayı düşündüğü fidanlar için yer hazırlıyor.
Budama yaptığını ve 150 tane kiraz dikeceğini belirten Ziya Abay, “Bin 700 lira emekli maaşım var. Onunla kiraz fidanları almayı düşünüyorum. Kargo parası ile 2 bin lirayı buluyor. Maaşımdan bana bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim” dedi.
Keban Baraj Gölü Havzası’nda 14 yıl önce yerleştiği ve sessiz sedasız adaya diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren 80 yaşındaki Ziya Abay, kış öncesi ağaçlarını budayıp çapalayarak hazırlık yapıyor. 11 milyon fidanın dikildiğini duyduğunda çok sevindiğini belirten Abay, dağlık alanlarda gezerken kendisinin de badem ektiğini aktardı.
Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan bir adayı keşfederek yerleştiğinin hikayesi, İhlas Haber Ajansı tarafından medyaya taşınmasıyla ülke genelinde gündem olmuştu.