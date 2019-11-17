14 yıldır adada tek başına yaşıyor

Budama yaptığını ve 150 tane kiraz dikeceğini belirten Ziya Abay, “Bin 700 lira emekli maaşım var. Onunla kiraz fidanları almayı düşünüyorum. Kargo parası ile 2 bin lirayı buluyor. Maaşımdan bana bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim” dedi.

