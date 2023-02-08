140 madenci Hatay'da!

Toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere yurt dışından da çalışmalara katılan ekipler, enkaz altında kalanlara sağ ulaşabilmek için çabalıyor.