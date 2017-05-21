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  3. 21 Mayıs 2017 13:07

KPSS'ye 15 dakika kuralı yüzünden giremediler

Kamu Personel Seçme Sınavı'na birçok kişi 15 dakika kuralı yüzünden giremedi

KPSS'ye 15 dakika kuralı yüzünden giremediler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı.

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KPSS'ye 15 dakika kuralı yüzünden giremediler

Ankara'da sınava geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.

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KPSS'ye 15 dakika kuralı yüzünden giremediler

Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı. Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı.

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KPSS'ye 15 dakika kuralı yüzünden giremediler

ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi.

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