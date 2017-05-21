KPSS'ye 15 dakika kuralı yüzünden giremediler
Kamu Personel Seçme Sınavı'na birçok kişi 15 dakika kuralı yüzünden giremedi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı.
Ankara'da sınava geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.
Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı. Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı.